"سر الذهب وترسانة الأسلحة".. الكشف عن هوية أفراد عصابة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

حصل الخليج 365 على بيان بأسماء أفراد التشكيل العصابي، الذي داهمت أجهزة أمن أسوان وكره في منطقة السلسة بكوم أمبو، اليوم الأحد، وقد تخصص أفراده في جرائم القتل والخطف والبلطجة. فضلاً عن جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر).

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد لقطات من عملية القضاء على التشكيل العصابي المصنف كأحد أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر، والذي يتزعمه "حمدى أبو صالح"، الهارب والمحكوم عليه بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد.

رصدت أجهزة الأمن أفراد التشكيل العصابي فجر اليوم، في تحرك بسيارتين نصف نقل. وكان بحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة.

وبمحاصرتهم بالأكمنة المعدة لذلك، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات. وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران الذي استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم، لقي زعيمهم و12 آخرين من أفراد عصابته مصرعه.

ضبطت أيضًا أسلحة تضمنت (مدفع أر بي جي - ٢رشاش متعدد بشرائط الذخيرة - عدد ١٢ سلاح آلي - و4 بنادق مختلفة الأنواع - و٢ طبنجة وفرد خرطوش - وكميات من الذخيرة).​