بينهم سيدتان.. ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص "4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمين داخل البلاد- سيدتان"، تخصصوا في الاستيلاء على أموال المواطنين مرتادي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجانب "خلافاً للحقيقة" على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك –تويتر – إنستجرام".

وكذلك استغلال تلك الحسابات في الإيقاع بضحاياهم بزعم امتلاكهم ثروة مالية طائلة، ويرغبون في إرسالها للبلاد بقصد استثمارها في مجال التجارة أو التبرع بها في الأعمال الخيرية نظير حصولهم على نسبة مالية، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال صور "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من عملات أجنبية.

وعقب موافقة الضحايا يتم إقناعهم بوصول الخزائن للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الدولية، وإبلاغهم بإيداع مبلغ مالي في حسابات بنكية كرسوم إدارية وتخليص جمركي.

كما أضافت التحريات إلى قيام المتهمين بتوزيع الأدوار فيما بينهم حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم؛ حيث يتولى أحدهم زعامة التشكيل وتأجير شقق سكنية بمنطقة البساتين بنطاق محافظة القاهرة، لاتخاذها وكراً لنشاطهم الإجرامي، كما يتولى اثنين آخرين باستغلال مهارتهما في التعامل على الإنترنت بالطرق الاحتيالية المشار إليها، بينما تقوم المتهمتان "السيدتان" بفتح الحسابات البنكية بالعديد من البنوك لتلقي الإيداعات المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة البساتين، وعُثر بحوزتهم على (3 حاسب آلي – 14 هاتف محمول –2 ساعة يد من متحصلات نشاطهم الإجرامي - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي).

وبفحص الهواتف المضبوطة فنياً تبين أنها محملة بـ (صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجانب "وهمية" تم إنشائها وإدارتها من قِبل المتهمين – صور العديد من الأشخاص الأجانب المستخدمة في إنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي - محادثات نصية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد نشاطهم الإجرامي– كمية من الإيداعات والتحويلات المالية مرسلة من عدة أشخاص بمبالغ مالية بلغ إجمالها 2 مليون جنيه – تطبيقات لبنوك إحدى الدول يتم استخدامها في تحويل الأموال).

كما أمكن الاستدلال على 3 مواطنين من المجني عليهم، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".