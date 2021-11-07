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تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية "اللجان النوعية" في حلوان لـ6 ديسمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية بقضية "اللجان النوعية في حلوان"، لجلسة 6 ديسمبر.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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