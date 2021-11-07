النيابة تطلب التحريات وتقرير الصفة التشريحية لجثة طفلة عثر عليها في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة طفلة بمنطقة كرداسة، للوقوف على ظروفه وملابسات الواقعة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية طفلة تم العثور على جثتها بمنطقة كرداسة، وتبين من خلال مناظرة جثة الضحية وجود آثار اعتداء وضرب بأنحاء جسدها، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلة تعرضت لتعذيب حتى فارقت الحياة، ثم تخلص مرتكب الجريمة من جثتها بإلقائها بأحد الشوارع.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، مصابة بعدة جروح وكدمات، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.