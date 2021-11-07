"عملية في قلب الجبل".. فيديو يرصد عملية القضاء على عصابة "حمدى أبو صالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية فيديو يرصد لقطات من عملية القضاء على عصابة "حمدى أبو صالح"، أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة اسوان"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

وظهر خلال الفيديو أفراد التشكيل وهما يستعرضون السلاح، في إحدى القرى، كما رصد الفيديو لحظة تحرك قوات الأمن لبدء عملية التتبع والاشتباك.

كما عرض الفيديو لحطة تبادل إطلاق النيران من قبل أفراد التشكيل وقوات الأمن ، والتي أسفرت عن مقتل جميع أفراد العصابة.

أعلنت وزارة الداخلية، القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة اسوان"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إن التشكيل يتكون من ١٢ عنصر إجرامى شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر يدعى "حمدى أبو صالح " محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل -اتجار بالمخدرات-بلطجة)..حيث اتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الاجرامى .