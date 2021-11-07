"جثث في الصندوق وترسانة سلاح".. 12 صورة ترصد عملية الفجر للقضاء على عصابة "حمدى أبو صالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة اسوان"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إن التشكيل يتكون من ١٢ عنصر إجرامى شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر يدعى "حمدى أبو صالح " محكوم عليه هارب من حكم بالاعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق إتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل -إتجار بالمخدرات-بلطجة)..حيث إتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الاجرامى .

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام - قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان - والمجموعات القتالية عالية الكفاءة).

حيث أمكن فجر اليوم رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون عدد(٢سيارة نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة ..و بمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات و بالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى إستمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم مما أسفر عن مصرع زعيم أفراد التشكيل العصابى وضبطت بحوزتهم ( مدفع أر بى جى- ٢رشاش متعدد بشرائط الذخيرة -عدد ١٢ سلاح آلى - عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع - عدد ٢ طبنجة وفرد خرطوش-وكميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة) ..

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