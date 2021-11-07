شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نتطلع لإطلاق المرحلة الثانية من "اتكلم عربي" من "إكسبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا عبر تطبيق "زووم" مع عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، للتنسيق بشأن الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية الموافق 18 ديسمبر فى ضوء انعقاد معرض إكسبو دبى، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي.

وأضافت: "أن الفرصة الآن مواتية فى ظل تنظيم الجناح المصرى فى معرض إكسبو دبى والذى حقق نجاحا كبيرًا، ما يدفعنا إلى الاستفادة من هذا النجاح فى زيادة الترويج للمبادرة من خلال عقد ندوة تتحدث عن أهمية اللغة العربية خلال فاعليات المعرض يشارك فيها شخصيات عربية مهمة".

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى سعى وزارة الهجرة إلى أن تنطلق المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" وتطبيقها الإلكترونى من معرض "إكسبو دبي" بدولة الإمارات، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة.

من جهته، أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتى شهدت تفاعلا من الملايين من المشاركين حول العالم من الدول العربية والمصريين بالخارج وراغبى تعلم اللغة العربية، وقد تضمنت إطلاق العديد من الفيديوهات وتطبيق اتكلم عربي.

وتابع سليمان أن عقد ندوة للانطلاق بالمرحلة الثانية من إكسبو دبى 2020، يعزز التعاون العربى، والعمل المشترك لدعم الهوية العربية، بما يستهدف نشر الوعى باللغة العربية وربط الأطفال بجذورهم وتاريخهم، وهو ما نحرص على التوسع فى نشره عربيًا.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربى، عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن سعادته بهذا الاجتماع مع وزيرة الهجرة، وثمن جهود وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج فى مواصلة تنفيذ فاعليات مبادرة "اتكلم عربي" ورعاية رئيس الجمهورية لها، مؤكدا أن البرلمان العربى داعم للمبادرة منذ البداية، وهنا مشروعات قوانين لتعزيز اللغة العربية والعمل بها وحمايتها، باعتبارها أحد محاور الأمن القومى العربي.

ورحب العسومى بالمشاركة فى الإعداد للندوة المرتقبة فى اليوم العالمى للغة العربية فى معرض "إكسبو دبي" والعمل على إنجاحها، واصفًا ذلك بأنه سلاح عصرى مهم لمواجهة طمس الهوية الذى يتعرض له أبناء المنطقة العربية، خاصة فى الوقت الحالى حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر بشكل كبير على عقول الأطفال والشباب وصياغة أفكارهم.

وأضاف العسومى أن كل إمكانات البرلمان العربى مسخرة لدعم المبادرة، وقال: "ندرك أن مصر قلب العروبة النابض ونكن الاحترام والتقدير لاهتمامنا بهويتنا وتاريخنا ومبادرة اتكلم عربى تستحق المزيد من الدعم وتسليط الضوء على جهودها".

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خلية عمل مشتركة للتحضير من أجل إقامة الندوة تحت مظلة مصرية تتناول موضوع اللغة العربية ودورها فى الحفاظ على الهوية والقيم العربية.