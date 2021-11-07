شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمليات تدريب على إجلاء ركاب طائرة بعد هبوطها اضطراريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مصر للطيران، عددا من التدريبات للطواقم المختلفة العاملة بمنظومة الطيران، والتى تهدف لرفع قدرة كافة الطواقم سواء طيارين أو ضيافة أو أمن.

ويدرب طاقم الضيافة والأمن على إجلاء الركاب من إحدى الطائرات بعد أن قامت الطائرة بعملية هبوط إضطرارى .

وفتح أفراد الطاقم بفتح الباب وإنزال سلم الطوارى وهو بساط جلد منفوخ “ ينزلق “ عليه الراكب وهو نائم على ظهره ويديه بمحازاة جسمه، ويقوم عدد من الطاقم بمساعدة الركاب علي النزول كما يقوم آخرين بإنتظارهم بأسفل لمساعدتهم.