شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تزور مصنع فاكسيرا تمهيدا لاعتماد اللقاح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية تعتزم زيارة مصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لمراجعة الإجراءات القياسية والرقابية لتصنيع لقاح "فاكسيرا - سينوفاك" وفقًا لقواعد المنظمة.

وتابعت وزارة الصحة، أنه سيتم التنسيق لإجراءات زيارة الفريق لمصانع إنتاج اللقاحات بشركة "فاكسيرا"، لتفقد منظومة إنتاج اللقاحات ومراجعة كافة الوثائق الخاصة بلقاح "فاكسيرا – سينوفاك" تمهيدًا لاعتماده من منظمة الصحة العالمية بعد مطابقته تمامًا للقاح الصيني "سينوفاك".

وكان الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة الشكر لمنظمة الصحة العالمية، لتعاونها المثمر مع مصر في مواجهة الجائحة ودعم جهودها في توفير وإنتاج اللقاحات على مدار الفترة الماضية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التقدم الذي وصلت إليه مصر في الأبحاث الخاصة بإنتاج "اللقاح المصري" (أحد اللقاحات التي تعمل عليها المراكز البحثية في مصر)، مؤكدًا أنه سيتم البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح خلال الفترة القليلة المقبلة، مما يُعد نقلة نوعية لمصر في مجال توطين صناعة اللقاحات.