شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام الشركات والمعارض بإعلان أسعار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك بشأن إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل"، باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة ومواصفاتها.

كما نص القرار على أن توضح الشركات والمعارض فى الإعلان النوع والطراز وبلد المنشأ والفئة على أن يكون الإعلان مثبتا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفة الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات سعر المعلن عنه ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة والتي تصل لـ 2 مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وتضمن القرار بأن يبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر الجارى.