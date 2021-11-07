شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح مركز حيوانات التجارب ذات المستوى العالى من الأمان الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوى ثالث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد القصير، فى بيان اليوم، أن مركز حيوانات التجارب تم تجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة ويستخدم أحدث التكنولوجيا لإجراء التجارب العلمية والبحوث باستخدام حيوانات التجارب والتعامل مع المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية عالية الخطورة على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة مثل البكتيريا المسببة لمرض السل ومرض البروسيلا وفيروس أنفلونزا الطيور، حيث تم تأثيث وتجهيز المعامل لضمان احتواء كامل ومنع تسرب أى ملوثات للبيئة.

وأشار القصير، إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الزراعة بالبحث العلمى التطبيقى لخدمة المجتمع وايضا مواكبة النهضة التى تشهدها مصر فى جميع المجالات.

ومن ناحيته، قال ممتاز شاهين مدير معهد الصحة الحيوانية، إنه يتم التعامل مع حيوانات التجارب من خلال معازل مستوى أمان حيوى ثالث لوقاية الباحثين من التعرض للمسببات المرضية.

وأضاف أنه لضمان منع أى تلوث بيئى يتم معالجة المخلفات من خلال جهاز الاوتوكلاف مزدوج الباب كما يتم معالجة الصرف قبل ان يتم طرحه بالصرف العام، مشيرا إلى أن معهد صحة الحيوان مؤسسة علمية وبحثية مرجعية فى مجال صحة الحيوان على المستوى المحلى والإقليمى والدولى حيث يقوم بدور كبير فى مجال حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض والأوبئة كما يسهم فى فحص وسلامة الغذاء للمواطنين وايضا دعم وتطوير صناعة اللقاحات والأمصال البيطرية.

وأوضح مدير معهد الصحة الحيوانية، أن جميع معامل معهد صحة الحيوان مجهزة بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة وتابع له 38 معملا بجميع محافظات الجمهورية.