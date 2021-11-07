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تعرف على مواصفات المونوريل وقطاراته وموعد تشغيله

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القاهرة - سامية سيد - تشرع وزارة النقل في تنفيذ خطى مونوريل في مصر، الأول يربط العاصمة الإدارية والاستاد بمدينة نصر والثانى يربط 6 أكتوبر بشارع وادى النيل بالمهندسين، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن المونوريل وقطارات خلال التقرير التالى:

 

1- المونوريل عبارة عن قطار يسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد ويعمل بالكهرباء.

 

2- سرعته تبلغ 80 كم/ س.

 

3- قطاراته تصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية وتم توريد أول 3 قطارات منها للعمل بخط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر .

 

4- تتميز قطارات المونوريل التي ستدخل مصر أنها ستسير اتوماتيكيا بدون سائق.

 

5- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

 

6- ستكون قطاراته مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

 

 8- قطاراته تتمتع بنظام تكييف عالى السعة .

 

9-خط مونوريل العاصمة الإدارية يمتد بطول 56 كم ويشمل 22 محطة علوية ومخطط تشغيله من هذا الخط خلال مايو 2023 .

 

10- خط مونوريل 6 أكتوبر يمتد بطول 42 كم ويشمل 12 محطة علوية ومخطط تشغيله بداية 2023.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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