شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن اسباب الاصابة بالأمراض الصدرية مؤكدة أن الربو يؤدى لإصابة الممرات الهوائية الواصلة للرئتين وبالتالى يسبب صعوبة فى التنفس والاثابة بالسعال الشديد .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الشعور بالحرقة فى المعدة يؤثر سلبا على المجرى التنفسى، كما أن الالتهابات فى الشعب الهوائية من أهم أسباب الأمراض الصدرية .

وطالبت وزارة الصحة بالتوجه للمستشفيات حال حدوث أى أعراض مرضية تؤثر على الجهاز التنفسى وقالت المستشفيات تقدم كافة الخدمات مجانا .