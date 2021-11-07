النيابة تصرح بدفن 4 جثث ضحايا انفجار ماسورة غاز.. وتستعلم عن حالة المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة الطالبية، مما تسبب في انهيار جزئي بعقار مكون من 3 طوابق، كما أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحادث، وإعداد تقرير واف بالخسائر الناتجة عنه.

وقررت النيابة العامة، التصريح بدفن 4 أشخاص توفوا في الحادث، وطلبت النيابة العامة، الاستعلام عن حالة المصابين الـ5 في الحادث؛ للاستماع لأقوالهم.

كان قسم شرطة الطالبية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار جزئي بعقار ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز بالماسورة مما نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين وحدوث انهيار جزئي في العقار المكون من 3 طوابق وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المتقدم.