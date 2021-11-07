حقوق الإنسان بالداخلية تقوم بالمرور على أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن الإسكندرية- مراكز إصلاح وتأهيل "الإسكندرية – برج العرب")؛ وذلك إستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، وكفالة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته ، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية؛ وقد شارك فى اللجنة فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الاجتماعية (لرعاية الأيتام) بنطاق المحافظة وتوزيع عدد من الهدايا العينية ، وتوقيع الكشف الطبى على المقيمين بهم وصرف العلاج اللازم لهم .

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواصلة الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان.