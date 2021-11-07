خلافات مالية وراء الواقعة.. ضبط شخصين أشعلا النيران في سيارة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إشعال النيران بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة، وتحديد وضبط الجناة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة (باستخدام سائل البنزين) بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وباستدعاء مالك السيارة اتهمهما بارتكاب الواقعة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.