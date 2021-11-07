مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض فنانة لمحاولة خطف بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن تعرض إحدى الفنانات لمحاولة خطف من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين الفنانة وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بسبب الخلاف على قيمة الأجرة لقيامها بالنزول من السيارة بمكان البلاغ لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير وطلب الثانى استكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة.

وأضاف: بناءً على رغبتهما تنازل الطرفان عن بلاغهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.