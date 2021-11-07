شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة وزارة البيئة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة البيئة لديها خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع المحميات، بهدف حماية الموارد الطبيعية مع تنميتها والاستمتاع بها، وظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية، كعنصر من الموارد الطبيعية، ولصيانة تلك الموارد، وتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي اتخذت الدولة عدد من الإجراءات وهى:

1- صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية

2- صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983.

3- صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعلان 31 محمية طبيعية بنسبة تزيد على 15% من اجمالى مساحة مصر

4 - تحسين نظم إدارة المحميات الطبيعية ، كما هو الحال بمشروع الإدارة الفعالة لمحميات وادي الريان وبحيرة قارون، ومحمية الغابات المتحجرة وسيوة، و‏تعود اهمية هذا المشروع لتحقيق تنمية حقيقية تعود بالنفع على الجميع سواء الوزارة والسكان المحليين، والمستثمرين، حيث إن منطقة المشروع مدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وقائمة التراث الطبيعي.

5- الاستثمار السياحي بمناطق المحميات الطبيعية طبقا للاشتراطات البيئية التى تتوافق مع طبيعة المحميات.

6- الاستغلال الأمثل لمختلف الميزات النسبية لكل محمية وطبيعتها ومناطق الجذب السياحي البيئى فيها،

7- بحث سبل التعاون المشترك لدعم حماية البيئة والإستثمار الأمثل بالمحميات الطبيعية بالمحافظات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية.

8-التعاون مع الاتحاد الدولى للمحميات الطبيعية على الاهتمام بحياة الناس وحمايتهم، باعتبار ان المشاكل البيئية اصبحت خطراً على حياة الانسان.

جدير بالذكر، أنه تستضيف الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز اليوم الأحد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، من داخل محمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس.