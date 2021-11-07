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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة .
وقالت وزارة الصحة والسكان: إن القوافل الطبية تشمل تخصصات نساء وولادة ، خدمات تنظيم الأسرة ، الأطفال ،الباطنة ، الأنف والأذن العظام ، الجراحة ، الرمد الأسنان ، لقلب ، الجلدية ، خدمات الأشعة والتحاليل.
وأضافت وزارة الصحة، أن جميع الخدمات الطبية المقدمة فى القوافل الطبية مجانية وتشمل محافظات أسوان ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد.