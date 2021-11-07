شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق عين شمس تناشد الطلاب بتلقى اللقاح وتحذر: التطعيم شرط لحضور المحاضرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، الطلاب سرعة التوجه إلى الكلية لتلقى التطعيم الخاص بمكافحة فيروس كورونا قبل 15/11/2021، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وكشف الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن تلقى التطعيم سيكون شرطا لحضور المحاضرات اعتبارا من هذا التاريخ.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، أقرت بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، وقرار بأن يكون بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.