شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من الصحة للتلاميذ بالمدارس حول شرب المياه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان الطلاب في المدرس المختلفة بضرورة الحرص على شرب الماء بكميات كثيرة من الزجاجات المخصصة لكل طالب وعدم استعمال أى مياه مخزنة بالشمس.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: احرص على شرب الكثير من الماء ولكن من زجاجتك الخاصة، ولا تستخدم أدوات زملائك لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.

وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.