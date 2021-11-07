شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 25 سنة زواج.. الكنيسة الكاثوليكية تشهد احتفال تجديد العهد لعدد من الأزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة بتجديد العهد لثمانية عشر زوجًا وزوجة، بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، وهم من مر 25 سنةً أو أكثر على زواجهم.

وجاء الاحتفال بحضور القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيي الكنيسة، والشعب المُحتفل.

واحتوى القداس الإلهي على الكلمة الروحية من نيافة الأنبا باخوم، التي دارت حول مفهوم الزواج، بدايةً من العهد القديم، بالإضافة إلى التأكيد على أن الزواج السعيد هو ما يتوسطه يسوع، مختتمًا كلمته بتهنئة الحضور جميعًا، كما تلا الكلمة، صلاة تجديد العهد من الثنائيات المختلفة.