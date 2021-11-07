شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع حقوق الإنسان بالداخلية يتفقد المواقع الشرطية في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، ومراكز إصلاح وتأهيل الإسكندرية، وبرج العرب، وذلك استمراراً لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر وكفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية، وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

وشارك فى اللجنة فريق طبي من قطاع الخدمات الطبية من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.