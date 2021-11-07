شكرا لقرائتكم خبر عن سيامة 4 قساوسة وترقية 6 قمامصة بدير مار مينا العجائبى بمريوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي العامر بمريوط بسيامة 4 قساوسة وترقية 6 قمامصة، خلال صلوات القداس الإلهي.

وشارك نيافته في الصلاة أصحاب النيافة الحبر الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الحبر الجليل الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة، الحبر الجليل الأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، الحبر الجليل الأنبا اكليمنضس الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وزهراء مدينة نصر، الحبر الجليل الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمطرية.

والقمامصة هم:

الراهب القمص غبريال آفا مينا

الراهب القمص سوريال آفا مينا

الراهب القمص شاروبيم آفا مينا

الراهب القمص سارافيم آفا مينا

الراهب القمص إبراهيم آفا مينا

الراهب القمص يعقوب آفا مينا

والقساوسة هم:

الراهب القس صرابامون آفا مينا

الراهب القس نيقولاوس آفا مينا

الراهب القس مرقس آفا مينا

الراهب القس ثيئودوسيوس آفا مينا