شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات المورنوريل وقطاراته وموعد تشغيله والان مع تفاصيل الخبر
1- المونوريل عبارة عن قطار يسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد ويعمل بالكهرباء.
2- سرعته تبلغ 80 كم/ س.
3- قطاراته تصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية وتم توريد أول 3 قطارات منها للعمل بخط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر .
4- تتميز قطارات المونوريل التي ستدخل مصر أنها ستسير اتوماتيكيا بدون سائق.
5- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.
6- ستكون قطاراته مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.
8- قطاراته تتمتع بنظام تكييف عالى السعة .
9-خط مونوريل العاصمة الإدارية يمتد بطول 56 كم ويشمل 22 محطة علوية ومخطط تشغيله من هذا الخط خلال مايو 2023 .
10- خط مونوريل 6 أكتوبر يمتد بطول 42 كم ويشمل 12 محطة علوية ومخطط تشغيله بداية 2023.