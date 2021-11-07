شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة المعاهد الأزهرية فى فلسطين يتلقون لقاح فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اليوم عدد من طلبة معهد غزة الدينى الازهرى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن الحملة التى تجريها وزارة الصحة الفلسطينية لتطعيم طلبة المدارس والمعاهد فى جميع المحافظات، وقالت حكيمة المعهد صفاء العشى، إن طلبة المرحلة الثانوية تلقوا لقاح فايزر، وتلقى طلبة المرحلة الإعدادية؛ لقاح التيفوئيد والتيتانوس.

وتفقد عميد المعاهد الأزهرية فى فلسطين الدكتور على رشيد النجار، سير عملية التطعيم ، وأشاد بالنظام والهدوء الذى تسير به العملية، مثمناً الدور الذى يقوم به مدير معهد غزة الدينى محمد الزق، واسماعيل هتهت مسؤول شؤون الطلاب، لتنظيم إجراءات التطعيم، وكذلك بالتعاون الكبير الذى تقدمه الهيئة التدريسية لتوفير الأجواء المناسبة للفريق الطبى لتسهيل عملية تطعيم الطلبة.



