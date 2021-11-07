شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تزور أبناء شهداء أعضائها بالمدارس فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة الأطباء، إنه تخليداً لذكرى شهداء الأطباء وتقديراً وعرفاناً بالجميل لأسرهم، قام الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس نقابة الأطباء بالتنسيق مع مدارس محافظة أسيوط لمتابعة أبناء شهداء أطباء أسيوط .

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتور مايكل يوسف بصحبة العديد من أطباء أسيوط، بينهم: الدكتور أندرو ادوار والدكتور مدحت رشاد، والدكتورة شهير رشدي، وأعضاء نقابة أطباء أسيوط، الدكتور محمد علي رسلان، والدكتور محمود بكر، بزيارة مدرسة السلام لغات بأسيوط التي تضم أبناء شهيد طبيب مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط و الذي استشهد يوم 18 يونيو 2020 أثناء تأدية واجبه في مكافحة كورونا، و قدم الأطباء الهدايا لأبناء الشهيد و تابعوا انتظامهم بالدراسة.

وذكر الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن هذه الزيارة هي بداية لزيارات أبناء شهداء الأطباء بجميع مدارس الجمهورية ضمن خطة النقابة لتقديم كافة أوجه الدعم لشهدائها.