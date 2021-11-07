شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الشرقيه يتفقد عددا من مشروعات المياه بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس عامر كمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، زيارة ميدانية لفروع الشركة ببلبيس وأبو حماد وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الجاهزية التامة لكافة محطات المياه ومحطات الصرف الصحى لاستقبال فصل الشتاء والتأكد من الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة.

بدأت الجولة بتفقد لمحطه مياه بلبيس المرشحة والتى تبلغ الطاقة التصميمية لها 207 ألف م3/يوم فى اطار تجهيز المحطة لتجديد شهادة TSM، كما تفقد محطة معالجة صرف صحى العدلية احدى محطات المعالجة الكبرى بمحافظة الشرقية والتى تبلغ الطاقة التصميمية لها 40 ألف م3/يوم.

واستعرض خلال الجولة خطط رفع كفاءة محطات المعالجة مع السادة رؤساء قطاعات الصرف الصحى والتشغيل والصيانة وشدد سيادته على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب للارتقاء بكافة المحطات.

واختتم الزيارة بفرع أبو حماد حيث قام بمتابعة أعمال رفع كفاءة محطة معالجة أبو لطفى والتى تبلغ الطاقة التصميمية لها 20 ألف م3/ يوم.

وأثنى "عامر" على الجهود المبذولة بواسطة العاملين بالمحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بالشركة وجعلها دائما فى المقدمة كما اكد على مكافأة كل مخلص يؤدى عمله باتقان، وعدم التهاون مع المقصرين.