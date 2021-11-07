شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم العاملين بالتربية والتعليم ضد فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار تلقي العاملين للجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، موضحة أنه هناك متابعة لتلقى جميع العاملين اللقاح قبل 15 نوفمبر الجارى.

وكشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق، لـ ”الخليج 365”، تفاصيل تطعيم المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، موضحا أنه تم تطعيم مليون و280 ألفا.

وكان السفير نادر سعد المتحدث باسم رئيس الوزراء: قال إن قرار عدم دخول أي موظف في مكتبه إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح هو قرار منذ 3 أسابيع وتم اتخاذه من لجنة الأزمات والبطاقات تصدر برسوم عن طريق موقع وزارة الصحة.

وأضاف أنه تم إتاحة تطبيق على الموبايل يبين ما إذا كان الشخص قد حصل على اللقاح أم لا ويكون مزودا بكيو أر كود وهو ما يسمى بجواز السفر الصحى أو الطبي ويقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف المواطن حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات .

وتابع: الاتجاه العالمى كان يقصر اللقاحات على سن 18 وبعض الدول هبطت بالسن حتى 12 وبعض الشركات تطالب الولايات المتحدة بالنزول بالسن حتى 5 سنوات ونحن نزلنا السن حتى 15 بعد أن توفر اللقاح الخاص بتلك الفئة العمرية، وهو لقاح فايزر، وسيتم الإعلان باكر عن الآليات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وستكون هناك فرق طبية سيتم إرسالها إلى المدارس .

وأكد أنه لا توجد رجعة عن تطبيق قرار عدم دخول أي موظف إلى عمله إلا بعد الحصول على اللقاحات أو تقديم مسحات تفيد بأنه خالى من كورونا كل أسبوع وبالتأكيد يتحمل نفقتها الموظف.