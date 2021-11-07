شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة والادعاء في مكافحة الجرائم..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أُولى فَعَاليات المؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة النيابة العامة المصرية -رئيسة جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة-، وبالتعاون مع كلٍّ مِن المنظمةِ الدولية للهجرة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعةِ نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وانعقدت أولى الاجتماعات برئاسة المستشار محمد محمود خلف مُدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية، باجتماع نقاط الاتصال بجمعية النواب العموم العرب -من ممثلي النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام أعضاء الجمعية- مع ممثلي مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك لمناقشة الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للسادة النواب العموم العرب، وتعزيز سبل التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية، وأوجه التعاون المستقبلية مع ممثلي المشروع والجامعة المذكورين.



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء



جانب من المؤتمر



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام



المؤتمر الدولي



المؤتمر