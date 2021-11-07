شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدعوة تهدى درعها لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى نشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، درع كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى خدمة الدعوة ، ونشر الفكر الوسطى المستنير.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان: "دور العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية".

وفى كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة تستعد للإعلان عن تعيين دفعة جديدة من الأئمة قريبا، مضيفا أن هناك أمرين أضرا بالخطاب الديني، وهما الجهل والمغالطة، ويجب مواجهتِهما بالعلم والحجة والبرهان.

وأضاف جمعة، أننا نواجه التسيب والانحلال، بنفس القوة التى نواجه بها التشدد، مشيرا إلى أن الاتجاه نحو التسيب قنابل موقوتة لا تقل عن الناتجة عن التطرف والإرهاب، مؤكدا على ضرورة دراسة علم النفس والاجتماع، مشددًا على أن كلية الدعوة الاسلامية هى إحدى الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الوزارة، وأن وزارة الأوقاف، على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة مع كلية الدعوة لاختيار الطلاب النابغين للاستعانة بهم لخطبة الجمعة.