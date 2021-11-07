شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحيى ذكرى رحيل مطران جرجا ورئيس دير الملاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد، بتذكار رحيل مثلث الرحمات الأنبا مينا مطران جرجا ورئيس دير الملاك، حيث رحل يوم 7 نوفمبر 2003 م.

وكان نيافة الأنبا مينا مطران جرجا كتب رسالة مكتوبة وموقعة إلى قداسة البابا شنودة الثالث، يطلب تعيين نائب بابوي لإيبارشية جرجا نظرًا لحالته الصحية التي يعانها منها، ونظرًا لسنه وشيخوخته والاحتياجات المتزايدة للخدمة، ومسئوليتها الجسيمة.

وبناءً على توصية لجنة الإيبارشيات، فوَّض المجمع المقدس في جلسة 2 يونيو 2001 قداسة البابا في تعيين نائب بابوي لإيبارشية جرجا، يكون مسئولًا عن الخدمة الرعوية في الإيبارشية، من كل نواحيها الروحية والإدارية والمالية، وكافة ما تتطلَّبهُ الخدمة من احتياجات، تحت إشراف قداسة البابا.

وطلب فى رسالته أن يقيم بدير الملاك شرقي جرجا حسب طلبه، وذلك بعد الاستغناء عن خادمه الخاص "وهبة جرجس مجلع" وإخلاء طرفه من المطرانية. ويكون نيافته مسئولًا عن الدير مع عدم القيام بأية سيامات جديدة للإيبارشية أو الدير.