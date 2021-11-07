شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكنى لمحلات بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن قطاع هضبة الاهرام بالجيزة، حملة أسفرت عن ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري وتشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم / 291 قطعه ط ، 359 ط ، 218 قطعه ز، وعلى الفور تم تكسير الأرضيات وسحب الأبواب والأخشاب ومعدات الإنشاء وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم تنفيذ أعمال هدم وإزاله كاملة لحوائط روف مخالف بدون ترخيص بالسطح بالعقار الكائن رقم 128 قطعه ب، ومصادره كافة المعدات ومواد البناء وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر ضدهم وتم مصادره كافة المضبوطات وايداعها بمخازن الهضبة وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وذلك متابعه توفيق جمال رئيس قطاع هضبه الأهرام.

وجاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الرصد للأعمال المخالفة للقانون وايقافها في الحال وتفعيل القانون وتحت إشراف ومتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.