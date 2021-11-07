شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور علي بهجت محمد عبد المنعم لاشين رئيس قسم الجراحة العامة الأسبق بطب عين شمس والذي توفى إثر الإصابة بكورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم (625) من شهداء الأطباء منذ بداية الجائحة.

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، أمس، الشهيدة الدكتورة عبير عبد الحميد محمود الشرنوبي استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى المجمع الطبي بطنطا ومديرة مكافحه العدوى بالمستشفى والتي توفيت إثر الإصابة بكورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء.

فيما أوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالأطباء، أن عدد أسر شهداء كورونا المستفيدين من دعم النقابة منذ بدء الجائحة بلغ 275 أسرة، بإجمالي مبلغ 11 مليونا و390 ألف جنيه بخلاف أوجه الدعم المقدمة من اتحاد المهن الطبية، مشيرة إلى أن تقديم الدعم للأطباء وأسرهم فى كافة النواحى الاجتماعية هو من أولويات مجلس نقابة الأطباء.