شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة 5 شمامسة و2 إيبدياكون فى اللقاء الشهرى لكهنة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت إيبارشية المنيا، اللقاء الشهري لمجمع كهنتها، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، حيث بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي خدمه نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، ورسم خلاله 5 شمامسة في رتبة أغنسطس، و5 في رتبة إيبدياكون من خريجي معهد المعلم ميخائيل البتانوني لإعداد المرتلين بالإيبارشية.

وفي اجتماع الآباء عقب القداس، ألقى نيافته محاضرة بعنوان "الشخصيات الاستثنائية في حياة الكاهن" كما تمت مناقشة بعض الأمور الرعوية بالإيبارشية.

وفى شهر يونيو الماضى، وأثناء القداس أتم الأنبا مكاريوس طقس سيامة 5 آباء كهنة جدد، للخدمة بالإيبارشية، وهم القس يوساب عدلي، والقس أرساني حنا، والقس فليمون فوزي، والقس إبراهيم حنا، والقس أرميا عاطف، كما تمت سيامة الدياكون المكرس أرساني، لينضم إلى مجمع التكريس البتولي بالمطرانية.