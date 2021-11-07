شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات والتعديات بأحياء الوراق وشمال والعمرانية وبولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بأحياء الوراق وشمال والعمرانية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط بالشارع، ففي حي بولاق الدكرور تم رفع كافة إشغالات المقاهي والمحال التجارية بشارع المصرف بمتابعة من عبد الله نور رئيس الحي.

كما قام حي العمرانية بشن حملة إشغالات مسائية علي شارع عثمان محرم وشارع مصرف الكونيسة وشارع فيصل وشارع خاتم المرسلين وشارع الثلاثيني، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بإشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

وشن حي شمال الجيزة حملات لرفع الإشغالات بشوارع قطاع المنيرة شملت شوارع العامل الاول وشارع محمد حجازي والوحدة، وتم خلالها رفع عدد كبير من الإشغالات وإزالة أخري بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال .

وفي حي جنوب الجيزة تم رفع الإشغالات بشوارع المدبح وشارع المدرسة بالمنيب ومنع تواجد الباعة الجائلين لسوق الثلاثاء بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .