شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وتطوير طريق سقارة السياحى بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة، أعمال رصف وتوسعة طريق سقاره السياحى وتنفيذ الطبقة الرابطة للأسفلت بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة دورية لخطط الرصف والتطوير الجارية والتأكد من الإلتزام بالمواصفات المحددة، وذلك بمتابعة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وفى السياق، واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات رصف وتطوير عدد من الشوارع الفرعية لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي .

وتنفذ المحافظة رصف وتطوير شارعي ترعة السيسي وزغلول نطاق حي الهرم وذلك ضمن خطة التطوير الذي تشهدها المنطقة المحيطة بشارع الاربعين والمنصورية ومحور ترسا لتسهيل حركه التنقل بذلك القطاع الحيوي .

وكان محافظ الجيزة تابع أعمال تقوية ورصف وتطوير طريق المعتمدية بدءاً من منزل الدائري مرورا بطريق ترعة المجنونة حتى ترعة الزمر ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة، كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أوسيم في رفع كافة الاشغالات والتعديات بشارع الأسطبل بدايةً من طريق كوبري الزيدية حتى شارع الفكرية بمدينة أوسيم بطول "2000م2" وعرض "11م2" تقريباً، وتم رفع طبقة تالف الرصف القديم وذلك تمهيداً لوضع طبقة سن الدقشوم، تجهيزاً لوضع الطبقة الاسفلتية ورصف الطريق، وجاري استكمال الاعمال.