شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تصرف تعويضات لـ32 أسرة بمسار توسعة شارع حسين كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مواصلة أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة والبدء فى نقل أسوار المبانى الخدمية بالشارع، مع استمرار تلقى مستندات الحيازة لعقارات الصف الأول المطل على الشارع وصرف التعويضات.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم صرف تعويضات لـ32 أسرة حتى الآن، وستتم أعمال التوسعة والإزالة بعد صرف التعويضات، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وشهدت العاصمة عددا كبيرا من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 مترا، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.