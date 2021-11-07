شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء تطوير شارعى باتا وجمال عبدالناصر بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومسئولي مديرية الطرق بالمحافظة، لمتابعة أعمال تطوير وتوسيع شارع باتا بداية من الوحدة المحلية حتي شارع الرشاح بطول 1.5 كم وشارع جمال عبد الناصر بنطاق مدينة كرداسة، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لإيجاد السيولة المرورية داخل كرداسة.

ووجه نائب المحافظ خلال جولته بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة.

كما تابع نائب المحافظ الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة كرداسة للتأكد من انتظام العمل داخل الحملة، ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.