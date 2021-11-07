شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأزهر الشريف بشدة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد، مؤكدًا تضامنه الكامل مع العراق ووقوفه معه ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.

ودعا الأزهر الشريف جموع العراقيين للوحدة والتكاتف وإعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه، وتفويت الفرصة على أصحاب النيَّات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق من كل مكروه وسوء، وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء.