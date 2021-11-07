شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإعلان عن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الأئمة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تستعد للإعلان عن تعيين دفعة جديدة من الأئمة قريبا، مضيفا ان هناك أمرين أضرا بالخطاب الديني، وهما الجهل والمغالطة، ويجب مواجهتِهما بالعلم والحجة والبرهان.

وأضاف جمعة، خلال كلمته فى مؤتمر كلية العوة الاسلامية المنعقد تحت عنوان "دور العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، أننا نواجه التسيب والانحلال، بنفس القوة التى نواجه بها التشدد، مشيرا إلى أن الاتجاه نحو التسيب قنابل موقوتة لا تقل عن الناتجة عن التطرف والإرهاب، مؤكدا على ضرورة دراسة علم النفس والاجتماع، مشددًا على أن كلية الدعوة الاسلامية هى إحدى الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الوزارة، وأن وزارة الأوقاف، على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة مع كلية الدعوة لاختيار الطلاب النابغين للاستعانة بهم لخطبة الجمعة.

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن كلية الدعوة الإسلامية وقفت على ثغر من ثغور الدين، وهى أحد صروح العلم بالأزهر الشريف، لافتا إلى أن للعلم مكانة عظيمة فى منظومة القيم الإسلامية، وبدونه لا يكون الإنسان مؤهلا للاستخلاف فى الأرض، ولا أن يقوم بمهامه.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن العبادة لا تحقق إلا بالمشاركة فى عمران الأرض، مشيرًا إلى أن الأئمة والوعاظ لهم دور كبير فى استقرار الأوطان، والتصدى للأفكار التى تهدم الدين والدنيا.

ولفت المفتي، إلى أن التطورات المتسارعة فى العالم الإسلامية تحتم علينا وضع استراتيجية وطموحة فى ميدان الدعوة والوعظ، تؤكد على منع غير المتخصصين من التصدى للدعوة.

ونوه مفتى الجمهورية، إلى أنه ينبغى أن تشتمل الخطة على صفاة الداعية الذى يتجه الناس إليه، مؤكدا أن مصرنا العزيزة بخير ما دام الأزهر بخير، الذى يقوم بواجب الوقت، موجها الشكر لكلية الدعوة الإسلامية على مؤتمرها العلمى الدولى الأول.

من جانبه، قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أن تجديد الخطاب الدينى يبدأ من تحديد المتخصصين المخول لهم التحدث فى ذلك، مشيرًا إلى أن الدين أصبح مهنة من لا مهنة له، ويتحدث فيه الرويبضة، مشيرًا إلى أنه يجب تجريم ارتداء الزى الازهرى لغير الأزهريين، مشيرًا إلى أن الإرهاب المسلح ناتج عن الراتب الفكري، وهو نتج بسبب عدم قيام بعض العلماء بدورهم.

وانطلقت الأحد فعاليات مؤتمر كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة(دور العلوم الشرعية والانسانية فى خدمة الدعوة الإسلامیة ) والذى يقام بمركز الأزهر الشريف للمؤتمرات بمدينة نصر.