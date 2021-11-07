شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز تدريب الإنعاش القلبى الرئوى بهيئة الرعاية الصحية تحصل على اعتماد دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إصدار جمعية القلب الأمريكية (American Heart Association) شهادة اعتماد دولية لمراكز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي (Basic Life Support) التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأشار السبكي، في بيان اليوم، إلى أن هناك 3 مراكز تدريبية على الإنعاش القلبي الرئوي تابعة لهيئة الرعاية الصحية، تشمل المركز الرئيسي بالقاهرة، إضافة إلى مركزين آخرين بمحافظتي بورسعيد والأقصر، لافتًا إلى أنه من المقرر إنشاء مراكز تدريبية أخرى لتمتد بكل محافظة مرحليًا مع توسع مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، وتابع: أنه تم تجهيز المراكز الثلاثة على أعلى مستوى من الوسائل والمعدات التدريبية طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، والتي جعلتها مؤهلة للحصول على هذا الاعتماد الدولي.

وأضاف، أن حصول مراكز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي التابعة لهيئة الرعاية الصحية على شهادة الاعتماد الدولي من جمعية القلب الأمريكية، تيسر حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية على التسجيل والاعتماد من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث يشترط حصول مقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية على شهادات الإنعاش القلبي الرئوي BLS كأحد معايير الجودة التي تضمن تقديم أفضل خدمة طبية مطابقة لمعايير السلامة والجودة العالمية، والتي سيتم حصولهم عليها من خلال هذه المراكز المعتمدة حاليًا من جمعية القلب الأمريكية.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن حصول مراكز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي التابعة للهيئة على هذا الاعتماد الدولي يؤهلها أن تصبح مراكز تدريب دولية معتمدة تابعة لجمعية القلب الأمريكية في جميع أنحاء العالم للتدريب على الأساليب المتطورة لإنقاذ حياة المصابين والحفاظ على سلامة القلب، حيث تقوم تلك المراكز بتقديم الدورات التدريبية المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية لإعداد المدربين المعتمدين دوليًا على الإنعاش القلبي الرئوي، سواء للأطباء والعاملين بالمجالات الصحية أو جميع الفئات من الجمهور عامة.

وأكد رئيس الهيئة، أن حصول المراكز التدريبية للهيئة على اعتماد جمعية القلب الأمريكية، هي شهادة تميز ونجاح ومن أعلى المراتب التي يمكن أن يُحصل عليها من الجمعية التي تعد ضمن البرامج المعترف بها عالميًا في إنقاذ وعلاج مرضى القلب، ومؤكدًا جهد هيئة الرعاية الصحية المستمر وسعيها نحو تحقيق أعلى معايير الجودة في كافة خدماتها الصحية، والتي مكَّنتها من الوصول لهذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية تعمل عليها الهيئة، تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمة صحية مميزة ذات جودة عالمية للمصريين.

وتابع: أن هذا الاعتماد الدولي إنجاز جديد يضاف لسجل هيئة الرعاية الصحية في خطوة تعكس التزامها بمواصلة العمل لترسيخ ريادتها العالمية، وبدء دورها في تقديم ونقل الخبرات العلمية من كوادرها المتميزة إلى جميع أفراد الأطقم الطبية لخدمة المريض المصري والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة له، وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة وحرصها الدائم على تحقيق سلامة المرضى والوصول لأعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، في ضوء تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.