شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد جديدة وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (280) مسجدًا، منها (252) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و(28) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، لافتة إلى أن المساجد هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الخطيب – المحرص – ملوى

2. خالد على – السرارية - سمالوط

3. الغربى – نزلة البرشا – ملوى

4. عبد الرحمن زيان – بندر دير مواس

مديرية أوقاف الدقهلية

5. التقوى – عزبة حسين فهمى – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف القليوبية

6. الحجاجى – مرصفا – بنها ثان

مديرية أوقاف الغربية

7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود

مديرية أوقاف أسوان

8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج

1. التوبة – ناحية يعقوب - البلينا