شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 9 مساجد جديدة وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (280) مسجدًا، منها (252) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و(28) مسجدًا صيانة وترميمًا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، لافتة إلى أن المساجد هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. الخطيب – المحرص – ملوى
2. خالد على – السرارية - سمالوط
3. الغربى – نزلة البرشا – ملوى
4. عبد الرحمن زيان – بندر دير مواس
مديرية أوقاف الدقهلية
5. التقوى – عزبة حسين فهمى – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف القليوبية
6. الحجاجى – مرصفا – بنها ثان
مديرية أوقاف الغربية
7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود
مديرية أوقاف أسوان
8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف سوهاج
1. التوبة – ناحية يعقوب - البلينا