شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على صاروخ لم ينفجر أعلى سطح مقر إقامة الكاظمى رئيس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمني عراقى، اليوم الاحد، أنه تم برفع احد الصواريخ غير المنفجرة من مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتى استهدفته فجر اليوم، الأحد.

وقال المصدر للسومرية نيوز الاخبارية العراقية، إن "قوة امنية قامت برفع احد الصواريخ غير المنفجرة من مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى نجا من محاولة اغتيال فاشلة عقب استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، يأتي ذلك بعد نجاح الحكومة العراقية في احتواء حالة الغضب التى شهدتها المنطقة الخضراء بعد الاحتجاجات التى قادتها الأحزاب الخاسرة فى الانتخابات الأخيرة، حيث أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى يوم أمس توجيهات عاجلة باحترام سلمية التظاهر، داعيًا كافة مكونات المشهد السياسى فى العراق إلى الحوار.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه بخير بعد تعرضه لمحاولة اغتيال عبر استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، وقال الكاظمي في تدوينة عبر "تويتر": "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".