شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.





الرئيس السيسي يتفقد المعدات والأجهزة المشاركة فى معرض ومؤتمر النقل الذكى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة لتفقد الأجهزة والمعدات الجديدة والمشاركة فى معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الذكى، واستمع الرئيس السيسي إلى آليات عمل المعدات والأجهزة الجديدة فى قطاع النقل والمواصلات.





معلومات الوزراء: وكالة "فيتش" تتوقع أن يشهد قطاع الطاقة فى مصر نموا مستمرا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدده الدوري من سلسلة اتجاهات محلية، والذي يتنـاول فيه التقريـر الصـادر عـن وكالـة "فيـتش" Fitch حول توقعات سـوق الطاقة فـي مصر على مدار الـ10 أعـوام القادمة.





وزارة النقل تستخرج أول كارت موحد ذكى يحمل اسم الرئيس السيسي

شهد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر ومعرض النقل الذكى، استعراض منظومة النقل الذكي ضمن خطة وزارة النقل الحالية من خلال استخدام الكارت الموحد لاستخدام كل وسائل النقل، مشيرًا إلى أن الكارت الذكي والموحد يتم استخدامه داخل قطار السكة الحديد ومترو الأنفاق والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا داخل قطاعات النقل المختلقة.





القومية للأنفاق: بدء العمل فى الخط الرابع للمترو من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة

قال اللواء عصام عبد القادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إنه جاري تنفيذ مجموعة من شبكة الخطوط ووسائل الجر الكهربائى المختلفة، أولها شبكة المترو المكونة من 5 خطوط، وذلك فى إطار توجه الدولة بتحول وسائل النقل الجماعي إلى النقل الأخضر، وأنه جارى تحديث الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.





الرئيس السيسي لمسئولى سيمنز: سعداء بالشراكة وكلى ثقة تحقيق ما تم الاتفاق عليه

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسؤولي شركة سيمنز خلال تفقده أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وقال الرئيس السيسي لمسئولى سيمنز: سعداء بالشراكة معكم وكلي ثقة تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات.





شبورة كثيفة وضباب وأجواء خريفية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.





الرئيس السيسي يلتقى السفير الألمانى ومسئولى شركة سيمنز بافتتاح معرض النقل

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة لتفقد الأجهزة والمعدات والأجنحة المشاركة في مؤتمر ومعرض النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر.





التعليم العالى تعلن الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022 .





مصر تستنكر بأشد العبارات محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس الوزراء العراقى

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد ، بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.





الأمن العراقى: الاعتداء على منزل مصطفى الكاظمى تم بـ3 طائرات مسيرة

أكد رئيس خلية الإعلام الأمنى العراقى، أن الاعتداء على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم بـ3 طائرات مسيرة والقوات الأمنية أسقطت اثنتين، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".





الرئيس السيسي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن إدانته محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم.





"الفنية العسكرية" تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا لخريجى الهندسة بالجامعات

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر، تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراة ) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج .