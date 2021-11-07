شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على سلامة مصطفى الكاظمى بعد محاولة اغتياله بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي ليطمئن علي سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الامن والاستقرار والسلام.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.