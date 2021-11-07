شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لمسئولى سيمنز: سعداء بالشراكة وكلى ثقة فى تحقيق ما تم الاتفاق عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالشراكة مع شركة سينمز، متابعا: "نسعى لمزيد من التطور المثمر بين الدولة المصرية وشركة سينمز.. ونتمنى الانتهاء من الأعمال الخاصة بالشركة في الوقت المحدد".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده جناح شركة سينمز في معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر: "كان لدينا تعاون سابق مع سينمز فى مجال الطاقة.. ونثق في الشركة وإمكانياتها والتعاون يتجدد في مجال النقل".

وتفقد الرئيس السيسي جناح شركة سيمنز، حيث رحب به طارق حسن على رئيس شركة سيمنز مصر، وتواجد في الجناح السفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز وعدد من مسئولى الشركة.

وأكد طارق حسن على أن شركة سيمنز تعمل في مصر منذ 120 عاما، في قطاعات النقل والصناعة والطاقة، متابعا: "لدينا تعاون طويل مع السكة الحديد وتم توسيع الاستراتيجية من خلال إنشاء الشركة للمشروع العملاق القطار الكهربائى السريع".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.