نائب الشيوخ: قانون التخطيط العام يمثل أهمية كبرى بتحقيق اللامركزية ونقل السلطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب ناجح جلال عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع اقانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، مشيرا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

وعدد النائب ناجح جلال في كلمته بالجلسة العامة للمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، مزايا مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال جلال، إن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.​