"القيامة قامت".. سكان العقارات المتضررة يروون لحظات الرعب في "انفجار الطالبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال الشرطة إلى أقوال قاطني العقارات المضررة من حادث تسرب غاز بحي الطالبية صباح الأحد نتج عنه مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة فيما أصيب 5 أخرون.

قاطنو العقارات قرروا أنه أثناء تواجدهم تنامى إلى سمعهم صوت دوى انفجار "الصو كان شديد لدرجة قولنا القيامة قامت".

حسب رواية السكان، لم تمر لحظات على سماعهم الصوت حتى فوجئوا بسقوط جزئي لحوائط منازلهم بالطوابق الأرضية وبعض الشروخ والتصدعات لباقي المنازل.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الطالبية إشارة من شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات بمنطقة داير الناحية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضى بـ 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضى وطابقين.

أسفر الحادث عن مصرع هانم إسماعيل 65 سنة، إسلام طارق 14 سنة وريتاج طارق 4 سنوات قبل أن يرتفع العدد إلى 4 بوفاة أحد المصابين داخل المستشفى ويدعى إبراهيم أبو الليل 63 سنة.

فيما أصيب 5 أخرون من قاطني العقارات الثلاثة همأحمد أبو العلا، خضرة رمضان وشقيقها "عمرو" ومهجة محمود محمد وآخر نقلوا إلى مستشفيي الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

تم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات المتصدعة حرصا على سلامة قاطنيها، وفرض كردون أمني من الشرطة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مدير الأمن الذي عاين موقع الحادث.