ضبط تشكيل عصابي لقيامه بسرقة الشركات عن طريق "كسر الأبواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الشركات عن طريق "كسر الأبواب"

. تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من مديرة فرع لإحدى الشركات ،كائنة بدائرة القسم يفيد بإكتشافها سرقة (مبلغ مالى من داخل خزينتين بالشركة - 2 كيسة كمبيوتر) حال حضورها لمقر الشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة

(6 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية).

وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الشركات والعيادات الطبية عن طريق "كسر الأبواب" واستخدام مركبة"توك توك" فى تنقلاتهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها ، وكذا إرتكاب عدد (3) وقائع أخرى بدائرة قسم شرطة القليوبية ، كما أرشدوا عن (المسروقات - مبلغ مالى من المبالغ المستولى عليها - مركبة "التوك توك" المشار إليها - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.